Thales Alenia Space : des capacités de nouvelle génération pour SES-17

Le constructeur cannois de satellites et l'opérateur privé luxembourgeois de télécommunications ont annoncé aujourd'hui l'ajout d'un processeur numérique (DTP - Digital Transparent Processor) puissant à bord du satellite SES-17 qui sera livré en 2020. Un processeur de dernière génération qui permettra d'offrir une nouvelle expérience connectée en vol dans les avions.

SES, opérateur privé luxembourgeois de satellites de télécommunications, et le constructeur de satellites cannois Thales Alenia Space dévoilent aujourd'hui des capacités de nouvelle génération à bord du satellite SES-17 qui sera livré en 2020. Ce nouveau satellite haut débit (HTS) en bande Ka embarquera en effet le processeur VHTS SpaceFlexTM de Thales qui affiche des performances inégalées, à la fois en terme de flexibilité, capacité, couverture et qualité de services pour les services de connectivité en vol FlytLIVE de Thales sur les Amériques. Il a été précisé que la charge utile de nouvelle génération entièrement numérique, embarquée à bord de SES-17, a été conjointement optimisée par SES et TAS depuis un an, rendant le satellite encore plus attrayant pour les clients du marché fortement concurrentiel de la mobilité, ainsi que pour d’autres marchés des entreprises également en forte croissance.

"L'ajout du processeur de dernière génération à bord de SES-17 augmente de façon spectaculaire la couverture, la capacité et la redondance de FlytLIVE, permettant à Thales d’offrir l'expérience connectée en vol que nos clients et leurs passagers attendent, aujourd'hui et bien évidemment dans l'avenir" a ainsi assuré Dominique Giannoni, Pdg de Thales InFlyt Experience. "Avec FlytLIVE, les passagers profiteront d’une connectivité Internet complète, comprenant des services de streaming pour la vidéo, des jeux, des réseaux sociaux ou encore de la télévision en direct, créant une expérience immersive et attractive dans les airs."

SES-17, qui a été commandé en septembre 2016, couvrira l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, l'Amérique Centrale, les Caraïbes et l'Océan Atlantique, et sera livré en 2020. Équipé de près de 200 faisceaux étroits de différentes tailles, ce satellite entièrement numérique fournira aux clients du secteur mobilité la possibilité de modifier efficacement et de manière flexible, en temps réel, leurs réseaux de communication, pour répondre aux demandes de changement de bande passante, que ce soit au quotidien ou pour répondre aux imprévus tels que, par exemple, la météo.

Cette harmonisation de gestion de services et l'optimisation de qualité de service permettra aux clients d’offrir du haut débit d’une façon plus efficace et rentable. D'autres capacités supplémentaires sont rendues possibles grâce à l’ajout du processeur numérique SpaceFlexTM, note encore TAS :