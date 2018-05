Thales Alenia Space : la 6ème grappe d'Iridium® NEXT est lancée

Après une 5ème grappe de 10 satellites placée en orbite début avril, une 6ème grappe de 5 satellites Iridium® NEXT a été lancée hier avec succès depuis la base militaire de Vandenberg en Californie. Pour le constructeur cannois, maître d'œuvre de la constellation, 55 satellites Iridium® NEXT sont désormais en orbite et l'objectif de lancer les 75 satellites Iridium® NEXT en 2018 pourra être atteint.

L'ère industrielle de l'espace est bien ouverte ! Ainsi, les lancements se suivent à haute cadence pour la constellation de satellites Iridium® NEXT dont le constructeur cannois Thales Alenia Space est le maître d'œuvre. Après une 5ème grappe de 10 satellites mise en orbite début avril, une 6ème grappe Iridium® NEXT (5 satellites) a été lancée hier avec succès depuis la base militaire de Vandenberg en Californie. Pour TAS, maître d'oeuvre du programme, le succès de ce 6ème lancement vient conforter sa position de leader mondial en matière de constellations de télécommunication, et renforcer une nouvelle fois son expertise au titre de maître d’œuvre de systèmes complexes de télécommunications par satellites.

En phase avec l'objectif de 75 satellites lancés en 2018

"55 satellites Iridium® NEXT sont désormais en orbite et leurs performances sont excellentes, dépassant de beaucoup celles attendues" a assuré Denis Allard, Vice-Président Iridium® NEXT chez Thales Alenia Space. "Les deux prochaines grappes de 10 satellites Iridium® NEXT sont en cours de finalisation et seront très prochainement disponibles pour les lancements 7 et 8. Je confirme que nous sommes donc parfaitement en phase avec l’objectif fixé qui consiste à lancer les 75 satellites Iridium® NEXT en 2018".

Maître d’œuvre du programme, Thales Alenia Space est en charge de l’ingénierie, de l’intégration, et de la validation en orbite des 81 satellites de la constellation. Ils sont intégrés en série sur le site d’Orbital ATK, sous-traitant de TAS à Gilbert en Arizona, supervisés par ses équipes dédiées et celles d’Iridium. Les opérations de mise à poste et les tests en orbite des satellites sont réalisés par ses équipes, en coordination avec celles d’Iridium, depuis le centre de contrôle (Satellite Network Operation Center – SNOC) de Leesburg en Virginie.

La constellation offrira une connectivité mondiale

La constellation Iridium® Next offrira une connectivité mondiale grâce à 66 satellites interconnectés et exploités depuis une altitude de 780 km, complétés par 9 satellites de rechange placés en orbite de parking et six satellites additionnels stockés au sol. Ce réseau global fournit ainsi une capacité inégalée pour des communications en mouvement (personnes, véhicules, avions, bateaux), fonctionnant sur une couverture mondiale globale intégrant les pôles et les océans.

Grâce à sa couverture mondiale et son indépendance par rapport à toute infrastructure terrestre, Iridium® NEXT est à même d’apporter une assistance qui peut être vitale dans certaines circonstances (catastrophes naturelles, lors de conflits, dans des environnements isolés par exemple), rappelle Thales Alenia Space. Son autonomie vis-à-vis des infrastructures au sol locales lui permet de délivrer des télécommunications sécurisées avec une protection contre les risques d’intrusion et de piratage.