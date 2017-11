Thales Alenia Space : les Bangladais ont chanté devant leur satellite !

Art et technologie avec le peintre bangladais Ahmed Shahabuddin Pour célébrer ce succès, le client BTRC était accompagné du célèbre artiste peintre bangladais Ahmed Shahabuddin. Ce dernier a eu ainsi l’occasion d’échanger avec les salariés de Thales Alenia Space sur l’histoire de son pays et pu répondre aux diverses questions sur son œuvre, avec des tableaux exposés dans les locaux de Thales Alenia Space. Ahmed Shahabuddin a été un acteur important du Mouvement de Libération du Bangladesh en 1971. Il a reçu plusieurs distinctions pour son engagement dont la "Médaille de l’Indépendance", mais également bien sûr pour ses œuvres. Ses peintures sont exposées aujourd’hui dans le monde entier, que ce soit dans les galeries privées ou dans les musées publics. En France, Shahabuddin a intègré l’Ecole Nationale des Beaux-Arts de Paris en 1974. Il a exposé à Paris notamment, mais également à Nice à la fin des années 80. En 2014, il été nommé Chevalier des Arts et des Lettres. Sa présence pour la réception du satellite a permis ainsi d'associer un peu plus l'art et la technologie, si l'on considère que les satellites, tels qu'ils se présentent en salle blanche, tiennent déjà d'une œuvre d'art. Ahmed Shahabuddin, le plus célèbre peintre du Bangladesh (à gauche) en compagnie de sa fille et de Gilles Obadia, responsable du programme pour TAS.