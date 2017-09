Thales Alenia Space salue la fin de la mission Cassini-Huygens

Avec le grand plongeon de Cassini ce vendredi en mi-journée, c'est le clap de fin de l’une des missions les plus complexes qu’il ait été donné de voir en matière d’exploration spatiale interplanétaire et un succès sans précédent. Thales Alenia Space, dont le site cannois a fait partie de l'aventure en construisant le module de descente Huygens, retrace l'histoire de cette mission sur Saturne en l'accompagnant de fantastiques photos.

Un petit pincement au coeur pour les équipes du constructeur cannois Thales Alenia Space qui avait participé au plus fabuleux voyage interplanétaire de la mission Cassini-Huygens : la sonde Cassini va être précipitée sur Saturne, aujourd'hui vendredi 15 septembre, et va se désintégrer dans l’atmosphère de la planète aux anneaux (Photo ci-dessus Cassini between Saturn and the rings © NASA/JPL-Caltech). Le vaisseau spatial avait été lancé en octobre 1997, pour étudier la planète Saturne, ses fameux anneaux et ses lunes en particulier. Un très long voyage parsemé d’embuches mais indiscutablement l’une des missions les plus complexes qu’il ait été donné de voir en matière d’exploration spatiale interplanétaire et un succès sans précédent.

Pour aller à la rencontre de Saturne, les concepteurs de la mission d’exploration Cassini-Huygens ont eu l’idée géniale d'une partie de billard interplanétaire : recourir à l’assistance gravitationnelle de plusieurs planètes. Ce fut des rebonds sur Vénus (à 2 reprises), la Terre en 1999 et Jupiter en l’an 2000. Le 30 juin 2004, le vaisseau Cassini-Huygens arrive finalement à bon port autour de la planète Saturne et s’insère dans son atmosphère avec succès le 1er juillet. Et miracle ! Le 25 décembre 2004, le module de descente Huygens, construit entre autres dans les salles blanches cannoise, se détache de l’orbiteur Cassini et se pose avec brio, sur la surface de Titan, "la plus mystérieuse lune de Saturne".

Après 13 années de bons et loyaux services en orbite autour de Saturne, c’est un formidable chapitre de l’histoire de l’exploration spatiale qui prend ainsi fin aujourd'hui avec le "grand plongeon" de Cassini ! Avant le clap final, Thales Alenia Space a retracé sur son site web l’histoire de cette mission, récit accompagné de fantastiques photos ! : cliquez ici