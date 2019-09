Think Tank Sophitania : "un jumeau numérique pour Sophia Antipolis"

Comment le numérique peut contribuer au rayonnement de Sophia, à son essor, au bien-être et à l'efficacité de ses acteurs ? C'est la question à laquelle avait cherché à répondre le Think Tank Sophitania à travers un livre blanc sur les valeurs de Sophia Antipolis. Dans la suite de la publication de cette étude sortie au printemps 2017, le collectif organise une conférence sur le thème "Un Jumeau Numérique pour Sophia Antipolis", le 8 octobre à 17h00 dans le grand amphi de SKEMA Business School (60, rue Dostoïevski).

La technopole s’inscrit dans une dynamique de croissance continue qui la conduit à augmenter fortement le nombre d’actifs qui la fréquentent et les infrastructures associées. Sophia Antipolis peut-elle absorber cette croissance au travers de sa seule empreinte physique ? s'est interrogé le think tank. Le numérique, associé aux qualités actuelles et à venir des Sophipolitains peut-il :

Contribuer à étendre hors les murs l’empreinte de la technopole ?

Pérenniser sa dynamique et accroître son rayonnement ?

Favoriser l’efficacité des acteurs et renforcer leurs interactions ?

Si oui comment faire… le TT Sophitania propose un chemin.

Cet événement fait partie des animations qui jalonnent les festivités des 50 ans de Sophia Antipolis, Programme de la conférence

17h00 - 17h10 Introduction : Georges Kayanakis

17h10 - 18h10 : Un Jumeau Numérique pour Sophia Antipolis: François-Xavier Boucand

18h10 - 19h30 : Table Ronde et discussion

19h30 : Clôture et Apéritif

Lire également sur WebTimeMedias : "Sophia : le Livre Blanc du Think Tank Sophitania à télécharger"