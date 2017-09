Tous au Restaurant : "Votre invité est notre invité"

"Votre invité est notre invité" : c'est l'offre que font les restaurateurs qui participent à l'opération "Tous au Restaurant", dont la 8ème édition s'ouvre lundi 18 septembre et court jusqu'au 1er octobre. Pendant deux semaines, c'est l'occasion de découvrir de belles tables autour d'un principe simple : les chefs composent un menu spécial et pour un menu acheté, celui de l’accompagnant est gratuit et identique. Au plan national, quelque 1.400 restaurants sont annoncés parmi les participants. Sur les Alpes-Maritimes, une vingtaine de tables ont suivi le mouvement dont La Rotonde à Nice (Négresco) Le Fouquet's à Cannes (Hôtel Barrière Le Majestic), le Servent (Hotel Golden Tulip) et Le Boucher à Valbonne, le Café Llorca à Vallauris, la Brasserie Le Colombale à Menton, etc.

Réservation en partenariat avec le site La Fourchette sur www.tousaurestaurant.com