Transformation des villes : une utopie réaliste

Plus de 200 professionnels de l’acte de bâtir était invités par la CCI Nice Côte d’Azur, le 2 mars, à une conférence débat sur le thème « Société de demain : comment préparer les acteurs du logement aux mutations urbaines et sociales ? ». Une conférence marqué par les interventions d’un grand visionnaire de la construction, Alain Maugard et de l’ « antropologue urbaine » Sonia Lavadinho pour qui l’habitat traditionnel risque bientôt de s’effondrer.

Rencontre avec Alain Maugard pour qui nos villes doivent impérativement se transformer car la manière dont on vit aujourd’hui est incompatible avec la survie de la planète. Pour l’ancien Président du CSTB, l’évolution de nos modes de vie passe nécessairement par celle de nos villes. Des villes qu’il est possible de transformer sans devoir les reconstruire mais en y organisant plus de mixité d’usages en adoptant la stratégie des circuits courts. Cette utopie réaliste permettra de créer de nouveaux emplois et est une bonne réponse aux excès de la mondialisation.