Transport maritime : Corsica Ferries repris par ses dirigeants

La compagnie aux bateaux jaunes, qui a perdu l'an dernier son fondateur Pascal Lota, change de main. Les actionnaires historiques ont accepté l'offre de reprise formulée par Pierre Mattei, président du directoire du groupe, et les principaux cadres supérieurs. Une page se tourne pour le groupe qui est devenu le plus gros opérateur de ferries sur le port de Nice avec 700.000 passagers en 2015 sur les lignes Corse et Sardaigne.

Compagnie maritime la plus importante du port de Nice (700.000 passagers en 2015 sur la Corse et la Sardaigne), Corsica Ferries change de main. Ses actionnaires historiques ont annoncé mardi soir leur décision de se désengager de la compagnie maritime italienne et d'accepter des principaux dirigeants une offre de reprise partielle de leurs parts. Pour le groupe et ses célèbres "bateaux jaunes", c'est une page qui se tourne. Il avait été fondé en 1968 par le bastiais Pascal Lota, décédé l'an dernier, et était détenu depuis par ses quatre enfants à travers le holding Lozali SA, domicilié à Genève et dont ils controllaient 70%.

Pierre Mattei, Président du Directoire de Lota Maritime SA qui dirige de main de maître la compagnie depuis 1999, et les principaux cadres supérieurs avaient en effet proposé aux actionnaires, une offre de reprise partielle de leurs parts permettant d'acquérir le contrôle du groupe. C'est cette offre qui a été acceptée. Dans un communiqué, les repreneurs assurent leur volonté de "garantir l'indépendance et le périmètre actuel de la compagnie" et leur souci "du maintien de l'emploi au sein de Corsica Ferries, du développement du trafic vers la Corse, la Sardaigne et l'île d'Elbe, et de la préservation de l'ancrage profondément corse de la Compagnie".

Sur un modèle de compagnie aérienne low cost, Corsica Ferries a réussi à s'imposer en quelques années sur les liaisons métropole-corse, damant le pion à l'ex SNCM dans une bataille commerciale constante. L'an dernier, à l'occasion du voyage inaugural de son nouveau ferry, le Mega Andrea, Pierre Mattei avait souligné l'ampleur du chemin parcouru à Nice en 20 ans. "La première année, nous avons transporté 57.000 passagers entre Nice et la Corse" rappelait-il. "En 2015, une année atypique car nous étions la seule compagnie sur Nice, nous avons atteint près de 700.000 passagers. Douze fois plus en vingt ans!".

Aujourd'hui, Corsica Ferries règne sur les liaisons continent-Corse et Sardaigne. La compagnie dispose de 13 navires, opère 17 lignes vers la Corse et la Sardaigne, compte 1.400 salariés, transporte 3,5 millions de passagers et a réalisé en 2015 un chiffre d'affaires de 225 M€ pour un résultat net de près de 50 M€. Incontournable.