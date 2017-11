Travaux Viaduc sur la Siagne : ligne Les Arcs-Nice fermée deux jours

En raison de travaux ferroviaires sur la ligne Marseille–Vintimille et sur le viaduc de la Siagne à Mandelieu la Napoule, la circulation des trains entre les Arcs-Draguignan et Cannes La Bocca sera coupée du vendredi 24 novembre 23h30 au dimanche 26 novembre 17h30, tandis que l’interruption de circulation sera étendue jusqu’à la gare de Nice-Ville entre le samedi 25 novembre à 21h00 au dimanche 26 novembre à 9h00. SNCF conseille aussi à ses clients de reporter leur voyage ou d’opter pour un autre mode de déplacement. La circulation fluviale sur la Siagne aux abords du viaduc de Mandelieu sera, elle, coupée pendant 4 jours du vendredi 24 novembre au lundi 27 novembre inclus.

Ces dispositions ont été prises pour des travaux actuellement menés sur trois chantiers ferroviaires :