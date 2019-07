Trois entreprises azuréennes dans la promotion 2019 de Sud Accélérateur

Envoi du Net, Horus Pharma et JC MAT Riviera bénéficieront du programme de Sud Accélérateur, lancé par la Région Sud pour favoriser le passage du stade de la PME à celui de l'ETI.

Trois entreprises azuréennes figurent parmi les 14 lauréats de la troisième promotion de SUD Accélérateur qui a été lancée fin juin en partenariat avec BPI France : Envoi du Net, Horus Pharma et JC MAT Riviera. Avec les autres lauréats de la Région Sud (7 entreprises des Bouches du Rhône, 3 du Vaucluse et 1 des Hautes-Alpes), ils ont été présentés récemment au Business Pôle de Sophia Antipolis. L'occasion pour l'agence de déceloppement régionale de présenter son programme visant à faciliter l'émergence de leader régionaux et à aider les "pépites régionales" à passer du stade de la PME à celui de l'ETI. (Photo DR : les lauréats régionaux de la troisième promotion de Sud Accélérateur ont été présentés dans la technopole).

Avec un programme de deux ans sur mesure, conjugant une offre individuelle de conseil, une dynamique d'émulation collective et un suivi personnalisé, Sud Accélérateur ne s'adresse cependant pas aux start-ups. Il cible des entreprises régionales à fort potentiel de croissance, indépendantes et qui alignent déjà un chiffre d’affaires minimum de 5M€ avec un effectif minimum souhaitable de 50 personnes. Il s’adresse d'autre part à des PME dont les dirigeants sont porteurs d’une véritable ambition de développement.

Les 14 lauréats présentés à Sophia Antipolis s'inscrivent dans cette ligne. Ils réalisent un chiffre d'affaires moyen de 19 millions d'euros, comptent une soixantaine de collaborateurs et affichent une croissance de près de 20% entre 2016 et 2018. Tous sont prêts à recruter dans l'année et à mener des développements à l'international dans les 5 ans.

Considéré comme un outil majeur de développement économique de la région, SUD Accélérateur va encore monter en puissance pour permettre à un plus grand nombre d’entreprises de bénéficier d’une offre d’accélération adaptée à la réalisation de leurs projets de croissance. C'est pour cela qu'un partenariat renforcé d’objectifs et de moyens a été signé avec Bpifrance pour lancer l’accélération de 60 nouvelles PME de 2019 à 2021 en 3 promotions. Autant de nouveaux lauréats en vue.