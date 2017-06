Trophée DFCG à Bernard Reymann, le DAF polyvalent de Median

Le Trophée Finance & Gestion de la DFCG (Directeurs Financiers et de Contrôle de Gestion de la Côte d’Azur) a consacré Bernard Reymann de Median Technologies à Sophia Antipolis (au centre sur la photo) et son projet : "Du risque de cessation de paiement à l’index Enternext Tech 40 ou la polyvalence du DAF, facteur clef du succès d’une start-up".

On savait déjà que le lauréat 2017 du Trophée Finance & Gestion, la 7ème édition du concours de la DFCG (association des Directeurs Financiers et de Contrôle de Gestion de la Côte d’Azur) serait issu d'une entreprise du domaine de la santé. Par "pur hasard", les trois nominés relevaient en effet de ce secteur : Bernard Reymann, Directeur Administratif et Financier de Median Technologies à Sophia Antipolis, Alexandra Cittadini, Directrice Administrative et Financière du Pôle Santé Saint Jean et Raphaël Flipo, Directeur Administratif et Financier de TxCELL. Lequel des trois serait choisi par le jury présidé par Anny Courtade, Présidente de Lecasud?

La réponse est venue avant-hier, mardi, lors de la traditionnelle remise des prix dans le cadre majestueux de Terre Blanche Hôtel Spa Resort à Bagnol en forêt : Bernard Reymann. Un choix qui, de plus, vient consacrer le beau succès d'une start-up de Sophia Antipolis. (Sur la photo de gauche à droite Alexandra Cittadini, Raphaël Flipo, Bernard Reymann, Anny Courtade et Christophe Sarlot, président DFCG 06).

Bernard Reymann un rôle déterminant dans la forte croissance de Median

Bernard Reymann est DAF de Median Technologies depuis juste un peu plus de 4 ans (avril 2013). Mais son rôle s'est révélé déterminant dans la forte croissance de cette société qui développe désormais des solutions et des services d'imagerie innovants dédiés aux soins de santé pour tous. En reprenant la direction financière de Median, il contribua d’abord au refinancement de la société puis à la mise en place des moyens de son expansion au travers de trois levées de fonds d’un total d’environ 60 millions d’euros, auprès de financeurs anglo-saxons et récemment chinois, a retenu la DFCG.

Son expérience et sa polyvalence ont été précieuses pour la structuration des activités d’une entreprise en croissance rapide (chiffre d’affaires quadruplé en 2 ans), au travers notamment de la ré-internalisation de la comptabilité et l’implantation d’un ERP. Aujourd’hui, le lauréat contribue de façon clé au développement de Median à l’international, notamment aux Etats Unis et en Asie. Une société côtée en bourse (Alternext d’Euronext Paris) depuis 2011 et qui compte aujourd’hui 120 salariés avec un chiffre d’affaires 2016 de 6,35 M€! Une des "success stories" de la technopole!

Le titre du projet que Bernard Reymann a présenté en dit d'ailleurs long sur le challenge qui a été mené : "Du risque de cessation de paiement à l’index Enternext Tech 40 ou la polyvalence du DAF, facteur clef du succès d’une start-up"...

Diplômé de l’Institut Européen d’Etudes Commerciales Supérieures de Strasbourg et titulaire d’un Master de l’Institut de Haute Finance de Paris, Bernard Reymann a débuté sa carrière en tant que contrôleur de gestion et responsable de la comptabilité analytique chez Matra /Gsa SA. A partir de 1989, il poursuit sa carrière dans de grands groupes industriels internationaux (Heinz/starkist), des PME et des startups. Avant de rejoindre Median Technologies, il a été Directeur Administratif et Financier et membre du comité de direction chez Tekka Group, Varioptic et Temex Group.

Un groupe sectoriel santé au sein de la DFCG Côte d'Azur

En remettant les trophées réalisés par l’artiste verrier Antoine Pierini, Christophe Sarlot, président de DFCG Côte d’Azur, a profité de l’occasion pour annoncer la création prochaine au sein de la DFCG Côte d‘Azur d’un groupe sectoriel santé compte tenu du nombre d’entreprises de ce secteur implantées en Côte d’azur. Ce que mettait en lumière l’origine, par pur hasard, des trois nominés tous issus du domaine d’activité de la santé.