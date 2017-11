Un nouveau calendrier pour le 71ème Festival de Cannes

Le Festival de Cannes change ses habitudes et introduit un léger décalage dans son calendrier pour la prochaine édition, la 71ème, qui se tiendra du 8 au 19 mai 2018. Ainsi que viennent de l'annoncer les organisateurs, le Festival, qui s'était déroulé l'an dernier sous le signe d'une sécurité renforcée, décale ses dates d'une journée dans le calendrier. Il débutera ainsi un mardi pour la soirée d'ouverture (traditionnellement c'était un mercredi) pour se terminer sur la remise de la Palme d'or le samedi 19 mai (et non un dimanche). En revanche sa durée ne change pas.

"Après l’édition-anniversaire de 2017, le Festival ouvre une nouvelle période de son histoire, déclare Pierre Lescure, son Président." Nous entendons renouveler le plus possible nos principes d’organisation, tout en continuant à interroger le cinéma de notre époque et à accompagner ses bouleversements."

Pour le Festival, "ce nouveau calendrier permet de rééquilibrer les deux semaines de la manifestation et d’en dynamiser le déroulement. De plus, commencer le mardi permettra d’ajouter une soirée de gala avant le premier week-end du Festival et d’organiser des avant-premières du film d’ouverture dans toute la France. Enfin, avancer l’annonce du Palmarès d’une journée, en la plaçant le samedi soir, accroîtra son prestige tout en donnant au film de clôture une meilleure exposition".