Une réalisatrice biotoise lance une campagne de crowdfunding pour "L'île invisible Fukushima"

Un coup de pouce pour la réalisatrice biotoise, Keiko Courdy. Elle a lancé une campagne de "crowdfunding" sur Kiss Kiss Bank Bank afin de finaliser la dernière étape de tournage de "L'île invisible *Fukushima". Keiko Courdy, qui filme dans la région de Fukushima tous les ans depuis 2011 compte porter "un regard juste, de l'intérieur, sur une situation totalement folle et injuste, inscrite dans une histoire méconnue". La réalisatrice veut contribuer ainsi à faire la lumière sur Fukushima et comprendre ce qui se passe sur le terrain.

Ce film indépendant, sur lequel elle travaille depuis 4 ans, est la suite d'un premier webdocumentaire et d'un long-métrage, "Au-delà des nuages °Yonaoshi 3.11", tourné juste après la catastrophe de Fukushima et projeté dans de nombreux festivals du monde entier. Bouleversée, Keiko Courdy, qui a vécu de nombreuse années au Japon, était partie alors avec sa caméra à la rencontre des habitants des régions sinistrées. Depuis, elle est retournée régulièrement filmer sur le terrain. Pas toujours facile. "Le milieu des ouvriers proches de la centrale et de TEPCO est un univers fermé. Je me suis heurtée à beaucoup d'histoires, de portes fermées mais aussi à des gens disponibles qui ont accepté de se confier", explique-t-elle. La collecte KisskissBankBank, qui se termine dans 6 jours mais n'a pas encore atteint son montant (5.000€), doit permettre à ce film de prendre vie.