Une rentrée stimulante : sortez de votre coquille avec le TEDxCannes !

Norbert Barré : le "chef d'orchestre" du TEDxCannes Sans Norbert Barré, il n'y aurait pas de TEDx azuréen, ce "spa du cerveau" qui réunit depuis 2014 toute la communauté technologique azuréenne. C'est lui le fondateur, organisateur et chef d'orchestre du TEDxCannes. Lui qui a réussi le tour de force de réunir, fédérer une centaine de bénévoles pour monter une manifestation à la hauteur des conférences TED mondiales, nées il y a plus de 30 ans en Californie. Issues du même concept “Ideas worth spreading” (des idées à partager), les conférences TEDxCannes rassemblent en une journée des personnalités diverses pour parler des sujets qui les font vivre, de leurs expériences… et qui inspirent fortement l’audience "On me demande souvent pourquoi j’ai lancé TEDxCannes en 2014. La réponse vient de cette envie de transmettre des connaissances, de lancer une action collective qui inspire, de faire se rencontrer et fédérer des personnes d’horizons variés," explique Norbert Barré. "Partager des idées permet de mieux appréhender le monde pour peut-être, qui sait, le changer à notre niveau ? Pour cela, je crois beaucoup à la puissance des rencontres Improbables et nous en avons eu un certain nombre en 4 ans ! Je crois aussi énormément au pouvoir de l’esprit d’équipe : cet événement ne pourrait avoir lieu sans l’implication d’une centaine de professionnels qui sont tous particulièrement talentueux dans ce qu’ils font. Outre l’ouverture radicale aux idées qui peuvent changer le monde, le secret de TEDxCannes réside dans le fait de permettre à chacun de révéler la meilleure partie de lui-même au service d’un collectif qui nous dépasse et qui nous nourrit en retour individuellement !" A noter également que la conférence annuelle est le point de départ d’une communication mondiale. TEDxCannes, dont les vidéos ont été vues 1,8 million de fois et traduites en 25 langues, est reconnu parmi les événements iconiques au sein de TED. Il fait partie des rares événements dans le monde à avoir eu une première vidéo diffusée sur TED.com.