"Une Rose, Une Caresse" à Grasse : la beauté contre le cancer

"Une Rose, une Caresse" est une belle initiative du Club des Entrepreneurs du Pays de Grasse menée au profit du Centre de Beauté CEW du Centre Hospitalier de Grasse. Dédiée à la lutte contre le cancer, cette "Journée bénéfice" tiendra sa 5ème édition le 14 mai de 10 à 18 heures aux Jardins du Musée International de la Parfumerie à Mouans-Sartoux. Cette action solidaire qui a pris de l'ampleur a recueilli l'an dernier 47.100 € de dons (+ 16 % vs 2015) grâce aux nombreux sponsors et également au plus de 760 cueilleurs d’un jour (+ 27 % vs 2015) qui se sont prêtés au jeu. Un montant qui devrait être de nouveau dépassé cette année.

Ces fonds en hausse ont permis de financer encore plus de soins de beauté pour les personnes atteintes d’un cancer et autres pathologies lourdes. Le Centre Hospitalier de Grasse a ainsi été reconnu comme hôpital pilote avec 5,5 jours de soins par semaine (4 jours de socio-esthéticienne et 1,5 jours de réflexologie plantaire) offerts aux malades atteints du cancer mais également d'autres pathologies graves. Avec toujours le même objectif : redonner courage, réconfort, attention, tendresse et estime de soi aux malades et les aider ainsi à retrouver plus facilement le chemin de la guérison.

Le dimanche 14 mai, bénévoles, sponsors, partenaires, particuliers, se donnent de nouveau rendez-vous pour une journée conviviale qui permettra d’assurer la pérennité du Centre de Beauté CEW à Grasse, d’augmenter encore le temps de présence et les soins et de soutenir un plus grand nombre de patients.

Au programme :