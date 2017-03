Une Semaine du Cerveau en Côte d'Azur riche en émotions

"Cerveau et émotions" : c'est le thème de la Semaine du Cerveau en Côte d'Azur qui se tiendra du 10 au 19 mars dans différentes villes des Alpes-Maritimes. Sous l’égide d’Université Côte d’Azur et de ses partenaires, ce sont plus de 50 événements qui seront organisés pour une 9ème édition qui alliera science, théâtre, danse, musique, cinéma, santé et bien-être… Plusieurs temps forts tout au long de cette semaine élargie. Le premier tient dans la conférence inaugurale samedi 11 mars à 18h, à l’Auditorium 'Le Galet' à l’ Hôpital Pasteur 2 à Nice (30 Voie Romaine). Intitulée "Quand la musique fait swinguer les neurones", elle sera donnée par le Professeur Emmanuel Bigand de l'Université de Bourgogne, membre senior de l'Institut universitaire de France, qui proposera une conférence-concert.

Les conférences

Plusieurs conférences auront lieu ensuite dans des lieux emblématiques de la Côte d’Azur: de l’influence des couleurs sur le comportement au MAMAC; un après-midi thématique "Un corps sain dans un esprit sain" à l’Espace Laure Ecard à l’Espace Saint Roch; une conférence spectacle sur le cerveau du musicien suivie d’un concert à Anthéa à Antibes; une réflexion autour de la nutrition avec une dégustation spéciale à la salle Léo Lagrange à Mouans-Sartoux, ou encore une conférence spectacle sur le cerveau du danseur au Studio de la MJC Picaud à Cannes accompagné par un spectacle des jeunes danseurs de l’Ecole Supérieure de Danse Rosella Hightower. Il sera aussi question de l'’autisme avec un cinéma-science, en partenariat avec les Visiteurs du soir, qui aura lieu lundi 13 mars au Cinéma de Valbonne.

De nombreuses interventions pédagogiques sont prévues au lycée Bristol à Cannes avec le dispositif "les cordées de la réussite" ainsi que des ateliers ludo-éducatifs dans les médiathèques de la CASA, médiathèque de Valbonne Sophia Antipolis, le mercredi 15 mars pour les scolaires de 9h à 12h puis pour le grand public de 12h à 18h et le jeudi à la médiathèque d’Antibes-Juan les Pins, le jeudi 16 mars pour les scolaires de 9h à 12h puis pour le grand public de 12h à 18h ou encore une Journée "Quand manger nous monte au cerveau !" avec les scolaires et le grand public à Mouans Sartoux.

Dans les derniers temps fort programmés s'inscrive le spectacle de clôture au Théâtre National de Nice avec des performances théâtrales "Irrépressible" et "la Valise" le samedi 19 mars à 20h ainsi qu'au Musée International du Parfum à Grasse, deux conférences sur "le cerveau et la chimie des odeurs" les samedi 18 et dimanche 19 mars à 15h.

Rencontres avec les chercheurs en neuroscience à l'IPMC de Sophia

A noter également, durant une semaine, sous la responsabilité du Docteur Carole Rovère, chercheure Inserm, du Professeur Jacques Noël, tous deux chercheurs en neuroscience à l’Institut de Pharmacologie Moléculaire et Cellulaire (CNRS-UNS) et de John Pusceddu, responsable communication au CNRS, de nombreux chercheurs, enseignants-chercheurs, ingénieurs, étudiants et personnels des établissements d’Université Côte d’Azur présenteront à tous les publics les dernières avancées en matière de recherche scientifique sur le cerveau.

