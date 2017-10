Université : la Caisse des Dépôts accompagnera l'UNS et UCA

L'Université Côte d'Azur et l'Université Nice Sophia Antipolis vont être accompagnées par la caisse des dépôts dans l'élaboration de leur schéma directeur immobilier et bénéficieront de son expertise dans leur stratégie immobilière. C'est l'objet d'une convention qui a été signée hier mardi au Grand château de Valrose. Ce partenariat, d'une durée de 2 ans, s'inscrit dans la ligne de deux conventions précédemment signées : la convention Campus d'@venir 2013-2018 avec le Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche et de la convention 2017-2019 avec la Conférence des Présidents d’Universités (CPU).

Cette nouvelle étape permet à l'UNS d'être accompagnée pour l'élaboration de son schéma directeur immobilier tandis que les deux établissements pourront compter sur l'expertise de la CDC pour le montage de projets innovants et financièrement supportables. Ces derniers passent notamment par la valorisation de certains sites universitaires existants (IUT de Fabron par exemple) ou le développement de futurs campus comme l'éco-campus de la Plaine du Var.

D'autre part, si une démarche de dévolution du patrimoine devait être mise en oeuvre par le gouvernement, la caisse des dépôts pourrait aider l'UNS dans les modalités de mise en place. Enfin grâce à cette convention, certaines opérations d’amélioration de la performance énergétique des locaux pourraient être envisagées.

De gauche à droite : Emmanuel Tric, Président de l'UNS, Richard Curnier, Directeur régional PACA de la Caisse des dépôts et Jean-Marc Gambaudo, Président d'Université Côte d'Azur (Crédit photo : © C Rousseau).