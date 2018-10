ValEnergies (Mouans) fait passer les petits LU à l'énergie solaire !

Leader du solaire en autoconsommation, ValEnergies à Mouans Sartoux a lancé, avec sa solution EllyBox, le chantier d'équipement de l'usine nantaise de LU. Avec 1,5 hectares de panneaux solaires, ce sera la plus grande centrale photovoltaïque en autoconsommation de France. Elle servira à la fabrication des biscuits emblématiques de la marque.

Les petits LU qui seront fabriqués au solaire et la création de la plus grande centrale photovoltaïque en autoconsommation de France : c'est un double coup médiatique que vient de réussir ValEnergies. La société de Mouans-Sartoux, leader du solaire en autoconsommation (elle a notamment équipé le site de SAP Labs à Sophia Antipolis) a lancé récemment un grand chantier solaire pour l'usine nantaise des biscuits LU à La Haie-Fouassière : 1,5 hectares de panneaux permettant ainsi à l'usine et à ses 400 salariés d’accéder aux énergies renouvelables. (Sur la photo @DR :Olivier Béchu, Directeur Général de ValEnergies et son équipe ont inauguré le lancement du chantier avec la pose des premiers panneaux solaires en présence de Eric Houdet, directeur Usine LU La Haie-Fouassière (Nantes), Matthieu LE PAIH, Directeur Usine, Jérémie Bouvet, HSE manager).

A Nantes, le solaire va ainsi servir directement à la production des Véritable Petit Beurre, BelVita, La Paille d’Or et Belin Crackers. "Nous sommes fiers de contribuer à la transition énergétique des leaders de l’industrie agroalimentaire" a déclaré Olivier Béchu, Directeur Général de ValEnergies. "Déjà engagé dans une démarche environnementale avec la mise en place de la filière LU’Harmony, notre solution EllyBox - gratuite et sans engagement - va permettre à LU de réduire son empreinte carbone grâce à l’énergie solaire".

Déjà mise en place, entre autres, pour SAP Labs à Sophia, la solution EllyBox consiste à une prise en charge complète par ValEnergies de la mise en place, de la gestion et de la maintenance de la centrale solaire. L'électricité ainsi produite est revendue à l'entreprise avec une réduction de l'ordre de 10% par rapport au prix qu'elle payait auparavant. Cela sur une durée au minimum de trois ans. Pour SAP, ValEnergies avait installé 500 m2 de panneaux solaires sur le toit du laboratoire et placé 2 EllyBox (chacun peut gérer 300 m2 de panneaux). Chez LU, il faudra installer près de 50 EllyBox ! Un changement d'échelle!

Inauguré le 10 octobre, le chantier devrait être terminé d'ici la fin de l'année avec dès l'an prochain, les premiers biscuits emblématiques de LU fabriqués à l'énergie solaire.