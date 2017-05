Véritable laboratoire commercial, Riviera Network revient à Juan

Après une interruption l'an dernier, Riviera Network, le salon des décideurs de la Côte d'Azur, revient cette année. La 3ème édition de ce salon professionnel aura lieu jeudi 1er juin de 9 à 19 heures au Palais des Congrès d’Antibes Juan-Les-Pins. Plus de 100 exposants se partageront entre 5 salons : Services + (services généraux); Forum RH (ressources humaines); Digital IT Days (informatique); DEVCOM (performance commerciale et marketing); Cap Reprise (financement et transmission d’entreprises). De deux à trois mille visiteurs sont attendus sur la journée.

Un coup d'œil sur le programme vous en convaincra (voir le détail) : entre 30 conférences, 6 émissions de TV, 1 parcours thématique, une centaine d'interviews de chefs d’entreprise, cadres dirigeants et élus, deux Speed Business Meetings et la remise de 5 trophées, ce Riviera Network affiche un menu ambitieux et complet. La force d'Emmanuel Gaulin, qui se définit comme un "organisateur et un président engagé" est d'avoir réussi à mobiliser les réseaux du développement économique régional. Au total, 25 groupements et associations de professionnels, les organisations professionnelles UPE 06, UPA 06, l’ensemble du réseau consulaire métiers, services, industrie et commerce (CCI Nice Côte d’Azur, Chambre des Métiers et de l’Artisanat des Alpes Maritimes) ont été associés dans l'opération.

Pour permettre aux exposants de trouver un retour sur investissement, Riviera Network a proposé aux exposants un certain nombre d’outils commerciaux comme des rendez-vous d’affaires planifiés sur le stand, programmés en amont à partir de la plateforme informatique visiteur ou des conférences et tables rondes, des vidéos de mise en relation, des trophées, des rencontres avec des têtes d’affiches planifiées et bien sûr, un relai sur les canaux de communication : réseaux sociaux, emailing. Pour Emmanuel Gaulin, il s'agit de valoriser la création d’opportunités commerciales, le savoir-faire et la connaissance, les compétences et l’expertise, en mettant l’accent sur l’innovation, le numérique, et l’intelligence économique comme levier de croissance. Plus qu’un salon, Riviera Network se voit aussi comme un véritable laboratoire commercial au service du territoire.