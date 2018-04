Village by CA Sophia : appel à candidature pour la 2ème promo

Après l'entrée dans le Village by CA d'une première promotion d'une quinzaine de start-up, un appel à candidatures, qui court jusqu'au 20 mai est lancé pour une seconde promotion de 5 à 6 jeunes pousses innovante. Le comité de sélection qui entendra les candidats le 20 mai " portera une attention particulière aux sociétés évoluant dans le secteur du tourisme".

Désormais ouvert (depuis le 3 avril), le Village by CA Provence Côte d’Azur implanté à Sophia Antipolis recrute sa 2ème promotion de startups ! Créé par le Crédit Agricole Provence Côte d’Azur en partenariat avec la CCI Nice Côte d’Azur, il lance un nouvel appel à candidature de startups généralistes (santé, logement, environnement, agri-agro, TIC) de 6 à 36 mois d’existence et disposant de premières preuves de marché. L'appel à candidatures court jusqu'au 20 mai et il est envisagé de sélectionner 5 à 6 jeunes pousses innovantes pour venir pitcher devant le comité de sélection, le 30 mai au Village. Ce comité, composé des partenaires du Village, portera une attention particulière aux sociétés évoluant dans le secteur du tourisme.

Les candidats désireux de rejoindre l’écosystème et de s’intégrer dans la vie du Village sont invités à déposer leurs candidatures sur : https://appel-a-candidature-du-village-by-ca-pca.selecteev.io/. Les lauréats de cette seconde promotion viendront ainsi rejoindre un premier contingent d'une quinzaine de start-ups accueillies depuis le début avril. Dédié à l’open innovation, le Village by CA se présente comme un lieu de rencontre des startups, PME, ETI, grands groupes, institutionnels pour ensemble coopérer, innover et se développer. Cette pépinière de 1.600 m², dans les locaux entièrement réaménages de l'ancie SKEMA Executive, peut accueillir 40 startups en vitesse de croisière.