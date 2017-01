Village by CA à Sophia : la banque en partenariat avec la CCI

Annoncé l'an dernier, l'installation d'un "Village by CA" à Sophia Antipolis dans les anciens locaux de SKEMA Executive, près de la place Sophie Laffitte, sera lancée officiellement jeudi avec la signature d'un partenariat entre le Crédit Agricole Provence Côte d'Azur et la CCI Nice Côte d'Azur. Après l'inauguration du bâtiment TOTEM de la French Tech, un nouveau lieu d'effervescence pour les start-up azuréennes.

Alors que la French Tech Côte d'Azur vient d'inaugurer son bâtiment TOTEM (l'ancien centre administratif de la technopole), un nouveau lieu d'effervescence pour les start-up devrait bientôt s'ouvrir : le Village by CA. Annoncé au printemps dernier, le projet du Crédit Agricole d'installation d'un "Village by CA" à Sophia Antipolis va être lancé officiellement à travers un partenariat signé ce jeudi 26 janvier entre la banque et la CCI Nice Côte d'Azur. Comme l'a noté Jean-Pierre Savarino, président de la CCI NCA lors de l'inauguration du bâtiment TOTEM dans la technopole , le Village by CA s'ouvrira à la rentrée dans les anciens locaux de SKEMA Executive, près de la place Sophie Laffitte.

Il s'agit, à l'image des autres "villages by CA" en France d'un lieu de vie, d'animation et de partage avec un maire et son équipe pour animer l'ensemble. Autour d'un concept "coopérer pour innover", les startups pourront partager des espaces communs, des salles de réunion, un salon de réception VIP, un LAB, un auditorium, un espace détente et des espaces de travail.

Le principe ? Tous les partenaires, PME, ETI, Grands Groupes et Institutionnels sont associés pour créer ce réseau unique et s’engagent concrètement auprès des startups du Village pour les aider à grandir et se développer. Ancré sur le territoire azuréen, le "village" de Sophia se présente comme ouvert sur le monde. Il sera relié à un réseau de plus de 20 Villages en France. En outre, le Crédit Agricole, via sa filiale CA CIB, pourra mettre à la disposition des startups une antenne du Village à New York, ainsi que des locaux et services dans 25 villes partout dans le monde (Londres, Moscou, Shanghai, Séoul, Tokyo, Singapour…).

La signature de la convention se fera jeudi à 17h30 au centre d'affaires entreprises du Crédit Agricole à Saint-Laurent-du-Var, avec Andrée Samat et José Santucci, respectivement présidente et directeur général du Crédit Agricole Provence Côte d’Azur et Jean-Pierre Savarino, président de la CCI Nice Côte d’Azur.