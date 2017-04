Villeneuve-Loubet : 30 ans de Bocuse d'Or au Musée Escoffier

Flash sur le grand show culinaire du Bocuse d'or! L’unique Musée de l’Art Culinaire en France, maison natale d’Auguste Escoffier, célèbre le concours du Bocuse d’Or à l’occasion de son 30ème anniversaire ! Organisée sous le parrainage de Régis Marcon, Bocuse d’Or 1995, 3 étoiles au Guide Michelin, et avec le soutien de Jacky Fréon, gagnant de la 1ère édition en 1987, l’exposition présente leurs objets personnels et notamment le trophée du concours sous sa forme initiale, une compression réalisée par l’artiste César. Vernissage le 26 avril à 11 heures pour une exposition qui se tiendra du 26 avril au 31 octobre 2017.

La société organisatrice du concours, GL-events, et l’association des lauréats, Bocuse d’Or Winners, ont également mis à disposition de nombreuses affiches, médailles commémoratives, photos et vidéos des chefs en action durant la compétition, le livre anniversaire du concours et le trophée dans son format actuel. Les visiteurs pourront ainsi découvrir l’atmosphère de cette prestigieuse compétition culinaire où des chefs du monde entier s’affrontent.

Créé en 1987 par Paul Bocuse, ce concours avait pour vocation d’attirer un maximum de visiteurs au "SIRHA", le Salon International de la Restauration, de l’Hôtellerie et de l’Alimentation, organisé tous les 2 ans à Lyon. Dans une ambiance de compétition sportive, le public vient du monde entier pour encourager leur équipe. Les candidats et leurs commis ont 5h35 pour proposer des plats à un jury composé des plus illustres cuisiniers de la planète. Au-delà d'une simple compétition culinaire, le Bocuse d'Or est un show ultra médiatisé qui permet à de nombreux chefs de talent de se faire un nom.