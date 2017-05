Vulog recrute son nouveau CTO dans la Silicon Valley

Start-up niçoise leader mondial des technologies d‘autopartage de nouvelle génération (free-floating), Vulog annonce la nomination de François Colon, un des pionniers du Web, comme CTO et un plan de recrutement de 20 ingénieurs supplémentaires d’ici la fin 2017. La société affiche du même coup ses ambitions : opérer plus de 100.000 véhicules et ouvrir de nouveaux services de mobilité.

Dans la foulée de sa levée de fonds de 8,4 M€ en septembre 2015, de son implantation aux USA en 2016 et du lancement de plusieurs projets majeurs ces derniers mois, Vulog est allée recruter dans la Silicon Valley son nouveau CTO (Directeur Technique). Elle a engagé ainsi François Colon pour superviser l’équipe technique et supporter la forte croissance de la société. Pour le Directeur Général, Grégory Ducongé, il s'agit ainsi d'accompagner un fort développement à l’international. "L’expertise de Vulog dans les technologies d’autopartage est aujourd’hui reconnue à l’échelle mondiale et nous réalisons plus de 90% de notre chiffre d’affaires à l’export", indique-t-il.

L'occasion aussi d'afficher les ambitions de cette start-up née à Sophia Antipolis en 2006, "spin-off" d'Inria, fondée par Georges Gallais et David Emsellem. La mission donnée à François Colon sera en effet de préparer la plateforme Vulog pour opérer plus de 100.000 véhicules et l’étendre à de nouveaux services de mobilité. Il devra également organiser l’intégration des 20 nouveaux ingénieurs qui rejoindront l’équipe dans les mois à venir.

Une expérience reconnue dans les systèmes d'information et l'entrepreneuriat

Avec plus de 25 années d’expérience dans des start-ups en France et dans la Silicon Valley, François Colon a une expérience reconnue dans les systèmes d’information et l’entreprenariat. Il est un des pionniers du web et a participé à la création de l’un des premiers moteurs de recherche dans le monde : Eureka.fr. Avant de rejoindre Vulog il a notamment cofondé Miyowa, société spécialisée dans les plateformes et technologies de messageries instantanées pour smartphone. Miyowa a été vendue à Synchronoss en 2012 pour 60 millions de dollars.

"J’ai été particulièrement motivé par l’ambition de Vulog de devenir le leader des solutions technologiques de mobilité partagée", a noté le nouveau CTO. Et de se déclarer heureux "de participer à la construction de la plateforme qui demain permettra le partage de centaines de milliers de véhicules dans le monde et contribuera à changer la façon dont nous nous déplaçons quotidiennement".