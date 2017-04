W3Cx : des MOOCs qui cartonnent sur le Web

Un objectif dépassé avec près de 400.000 élèves en deux ans pour le premier cours HTML5 du W3Cx, l'association du World Wide Web Consortium avec edX, la plateforme de formation en ligne du MIT et Harvard. Pour marquer ce succès et le deuxième anniversaire de W3Cx, sont lancés un nouveau cours d'introduction à JavaScript avec Michel Buffa, professeur de l'université de Nice, ainsi que de nouvelles offres de formation pour les développeurs Web ("Front-end").

Les MOOCs du W3C cartonnent! Deux ans à peine après le lancement de son premier cours HTML5 sur W3Cx, le Consortium World Wide Web (W3C) dont l'antenne européenne est à Sophia Antipolis, a fait savoir que ses objectifs d'inscription ont été dépassés avec près de 400.000 élèves enregistrés en provenance de tous les pays. Proposant des MOOCs ("Massive Open Online Courses") sur HTML5 et CSS, W3Cx est le fruit d'une collaboration réussie avec edX, la plateforme leader de formation en ligne fondée par l’Université d’Harvard et le MIT.

"Le succès des formations du W3Cx souligne l’engagement du W3C à créer des cours de haute qualité qui aident les développeurs Web à acquérir ou à augmenter leurs compétences", explique le Dr. Jeff Jaffe, CEO du W3C. "L’impact que ces formations du W3Cx ont eu sur la vie de tant de personnes dans le monde entier, et les portes qu’elles ouvrent sur de nouveaux et meilleurs emplois, est extrêmement satisfaisant à constater."

W3Cx propose un nouveau cours d’introduction à JavaScript

Aussi, pour marquer ce second anniversaire, le W3Cx élargit son offre avec un premier cours d'introduction à JavaScript, pour lequel les inscriptions sont dès à présent ouvertes. Ce cours de cinq semaines, créé en collaboration avec l'Université Côte d’Azur, débutera le 30 mai 2017 et sera dirigé par le Professeur Michel Buffa, nommé l'un des meilleurs professeurs du prix edX en 2016.

W3Cx lance un Certificat Professionnel de "Développeur Web Front-End"

Ce n'est pas tout. Suite à la demande croissante pour les carrières et la formation en développement Web, le W3C lance également un Certificat professionnel "Développeur Web Front-End" sur edX.org. Ce certificat consiste en une série de cinq cours W3Cx sur les trois langages fondamentaux du Web : HTML5, CSS et JavaScript. Les programmes edX de Certificat professionnel sont des séries de cours créés sur demande pour construire ou faire progresser des compétences essentielles dans une carrière spécifique.

"Conçu par les leaders de l’industrie et des organisations faisant autorité tel le W3C, les Certificats professionnels aident les élèves à développer des compétences essentielles et concrètes nécessaires aux emplois actuels de haut niveau, ainsi qu’à développer les aptitudes et l’expertise recherchées par les employeurs," explique Anant Agarwal, CEO d’edX et professeur au MIT. "Le programme de Certificat professionnel du W3Cx offre aux élèves, où qu’ils se trouvent dans le monde, une manière souple et abordable de lancer ou de faire progresser une carrière dans le domaine très convoité du développement Web. Chez edX, nous sommes convaincus que les certificats W3Cx permettront à quiconque de promouvoir ses compétences en développement Web Front-End."

Le cours d’introduction à JavaScript de W3Cx est l’une des cinq formations nécessaires du programme de Certificat professionnel "Front-end Web Developer", et il est possible de s’y inscrire dès aujourd’hui. Les inscriptions sont également ouvertes pour les autres cours de ce programme : Principes fondamentaux d'HTML5 et CSS, Bases de CSS, HTML5 : codage et meilleures pratiques et Applications et jeux HTML5 : Techniques avancées.

Les avis très positifs des étudiants

Ces nouvelles offres de formation du W3C sont détaillées sur le site Web W3Cx où figurent notamment des histoires de réussite et d'apprentissage d'étudiants.

"Les étudiants du W3Cx nous expliquent que leurs perspectives de carrière sont idéales suite aux cours pris avec le W3C, qu’ils aient démarré leur vie professionnelle ou qu'ils se soient lancés dans une nouvelle aventure," souligne Marie-Claire Forgue, responsable de formation au W3C. "Les cours du W3Cx en HTML5 reçoivent constamment la plus haute évaluation de la part des étudiants. Les normes de qualité du W3C en matière de contenu et de méthode pédagogique sont des facteurs que les étudiants mentionnent sans cesse dans leurs avis positifs."

+ d'infos