Workshop à Sophia : I'IA sous l'angle de l'innovation et de l'éthique

L'association Recherche et Avenir lance l'année 2019 de l'IA sur la technopole en plaçant son workshop annuel, le jeudi 24 janvier au Business Pole, sur le thème de "L’Intelligence Artificielle, Innovation et Éthique".

Il sera beaucoup question d'Intelligence Artificielle cette année sur Sophia Antipolis qui est en bonne position pour l'ouverture d'un "3IA Côte d'Azur" (Institut Interdisciplinaire d’Intelligence Artificielle). Sur ce sujet de l'IA, c'est l’association Recherche et Avenir (REA) qui ouvrira le ban 2019 en consacrant la 13ème édition de son Workshop annuel au thème de "L’Intelligence Artificielle, Innovation et Éthique". Ce workshop aura lieu le jeudi 24 janvier de 8h30 à 14 heures au Business Pôle de Sophia Antipolis. Trois tables rondes se succèderont au cours desquelles chercheurs et étudiants, dirigeants d’entreprises et acteurs économiques débattront sur l’Intelligence Artificielle (IA), nouveau challenge d'aujourd'hui. Entrée libre sur inscription.

Le contexte du débat ? Presque de façon obsessionnelle, l’IA est perçue par de nombreux acteurs - politiques, entrepreneurs ou chercheurs - comme l’enjeu majeur de notre siècle, estime REA. L’IA est en effet une porte ouverte à de multiples opportunités tant dans sa capacité à révolutionner le quotidien matériel et logistique de l’Homme que dans son essence même, avec notamment le développement de pratiques transhumanistes. Alors science-fiction ou réalité ? L’IA a déjà changé nos vies. Elle poursuit sa course en nous invitant de gré ou de force à nous réinventer, poursuit REA. Opportunité nouvelle, elle n’a pas pour vocation à penser à notre place mais à nous seconder. C’est par exemple déjà le cas depuis de nombreuses années dans l’industrie où le travail manuel a été automatisé grâces aux machines…

L’IA fait néanmoins l’objet de nombreux débats dans nos sociétés modernes (Sophia Antipolis abrite de nombreux événements sur le sujet), comme s’il y avait urgence à débattre et à définir les cadres, techniques, juridiques, éthiques, philosophiques ou encore moraux. Et à juste titre, car désormais nos ordinateurs suivent et coachent notre quotidien. Les progrès scientifiques et technologiques, toujours plus avancés, semblent bien tendre à dénaturer un peu plus nos vies en déléguant nos décisions à des séries d’algorithmes. A moins que cette délégation à l’IA ne libère l’homme du "Faire" pour lui permettre de se consacrer un peu plus à "Être "…

Les 3 tables rondes nous inviteront à réfléchir ensemble sous les angles, technologiques, juridiques et humains à ce type de questions : L’IA est-elle une menace pour l’humanité ? Quelle place va-t-on laisser à l’Homme pour qu’il puisse garder ses spécificités humaines ? Moteur potentiel de la croissance économique, l’IA va-t-elle finir par nous surveiller pour nous soumettre un peu plus au dogme économique ou peut-être nous faire disparaitre ? L’IA est-elle au contraire un bienfaiteur omnipotent, conçu pour nous aider et nous augmenter ? Est-il possible alors de concilier transhumanisme et humanité ? L’IA nous inciterait-elle finalement à être plus humain ? Dix experts et trois modérateurs issus d’horizons différents viendront s’exprimer sur tous ces sujets.