CES Unveiled Paris : deux "awards" pour Rifft et son Wi Surf

La start-up azuréenne a été doublement récompensée hier lors du CES Unveiled Paris avec deux "awards" dans les catégories "Smart Home" et "Smart Energy) pour sa station d’alimentation et de recharge à induction. Wi Surf (Wireless Surface) fait partie de l'élite des innovations qui seront présentées du 9 au 12 janvier 2018 au CES de Las Vegas dans un showcase dédié.

En prélude au CES de La Vegas, c'est de bon augure pour la société azuréenne Rifft! Hier, la start-up a été doublement récompensée à l'occasion du CES Unveiled Paris, étape européenne incontournable de l’innovation. Wi Surf, sa station d’alimentation et de recharge à induction a décroché deux awards : l'un dans la catégorie " Smart Home" et l'autre dans la catégorie " Smart Energy". Ces premiers trophées du CES 2018 (il aura lieu du 9 au 12 janvier) ont été annoncés hier après-midi par Gary Shapiro, président et PDG de la Consumer Technology Association (CTA).

Wi Surf (Wireless Surface) fait maintenant partie de l’élite des innovations qui seront présentées au CES de Las Vegas dans un showcase dédié. Il s'agit d'une station d’alimentation et de chargement à induction sans fil, universelle, modulable et entièrement personnalisable. Telles les pièces d’un puzzle, les plaques Wi Surf s’assemblent aisément entre elles pour recouvrir n’importe quel mobilier. Celui-ci se voit ainsi transformé en une grande surface de charge et d’alimentation permanente pouvant accueillir plusieurs appareils électriques basse tension simultanément. "Grâce à Wi Surf, on se libère de la contrainte du chargement et on dit adieu à 90 % des câbles qui s’accumulent dans nos lieux de vie", explique Lucas Goreta, Pdg de Rifft.

Au total, pour ce 5ème CES Unveiled parisien, la CTA a distingué 31 entreprises françaises en reconnaissance du caractère exceptionnel de leur innovation. Les lauréats des autres pays seront dévoilés au CES Unveiled Amsterdam et au CES Unveiled New York. Les CES Innovation Awards récompensent tous les ans les produits technologiques grand public les plus innovants du marché mondial dans 28 catégories. Ils sont étudiés et notés par un jury composé de trois experts : un designer industriel indépendant, un ingénieur ou analyste et un journaliste de la presse spécialisée.