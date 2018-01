Débat citoyen à Sophia : le véhicule autonome et l'avenir de nos mobilités

Sophia Antipolis participe au grand débat citoyen sur les véhicules autonomes qui a lieu samedi 27 janvier de 9 à 17 heures et réunira au total 500 personnes en même temps dans cinq agglomérations de France : l'un se tiendra ainsi à Sophia Antipolis (dans les locaux de la société ACRI, avenue du Pin Montard, près d'Amadeus), les quatre autres à La Rochelle, Rennes, Toulouse et dans la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise. Coordinateur du débat, Missions Publiques insiste sur le fait qu'il ne s'agit pas d'un sujet technique. Au-delà du véhicule sans conducteur, ce sera l'avenir de l'ensemble de nos mobilités qui sera en question. Le sujet central a-t-il été précisé n’est pas la technologie, mais les usages.