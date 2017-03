MIPTV à Cannes : flash sur les nouveaux studios digitaux

Précédé du MIPDoc, du 1er au 2 avril au Marriott, le Marché international des programmes qui se tient au palais des festivals du 3 au 6 avril jouera les avant-premières, dont celle de "Riviera", tourné sur la Côte d'Azur, ainsi que les contenus digitaux, la réalité virtuelle et bien sûr les séries alors que sera présenté lundi par Fleur Pellerin, le Festival international des séries que Cannes va organiser l'an prochain parallèlement au MIP.

Dans la foulée d'un super MIPIM qui a fait exploser les compteurs de la participation en mars dernier (23.000 participants attendus et 25.000 à l'arrivée) le MIPTV, le marché des programmes audiovisuels, mettra Cannes et son palais des festivals en ébullition du 3 au 6 avril. Cette édition (plus de 11.000 participants attendus, près de 4.000 acheteurs, 20 650 m² d'exposition) jouera bien sûr les programmes TV et en particulier les "séries" avec en vue le premier Festival de Cannes des Séries qui accompagnera le marché l'an prochain. Mais de plus en plus, ce sont aussi les contenus digitaux qui s'affirment et, nouvelle émergence, les contenus digitaux pour mobiles, des séries en format court dont la génération Z raffole.

Un événement aussi en prélude au MIPTV : le 20ème anniversaire du MIPDoc. Le plus important marché de la télévision consacré aux contenus documentaires et factuels commence d'ailleurs dès demain samedi et se poursuivra jusqu'à dimanche soir dans l'hôtel JW Marriott sur la Croisette. Comme pour le MIPTV reconnu pour la qualité de ses avant-premières mondiales, le MIPDoc est aujourd’hui considéré comme le lieu incontournable de lancement à l’international de programmes de documentaires. Pour l'exemple deux prestigieuses coproductions internationales seront présentées en avant-première : le samedi 1er avril, Big Pacific proposé par ZDF Enterprises, une extraordinaire plongée en eaux profondes du plus vaste océan de la planète à la découverte des créatures qu’il y abrite; et le dimanche 2 avril, Tokyo Phoenix: The Rise of Modern Japan présenté par NHK et CC&C sur la reconstruction de la capitale japonaise.

Le MIPTV proposera également quelques belles avant-premières dont celle de "Riviera", la nouvelle série-événement de Sky Vision, tournée l'an dernier sur les rivages azuréens (les dernières séquences l'ont été à Cannes en février dernier). Les World Premiere TV Screenings du MIPTV 2017 accueilleront également pour la première fois une série en provenance d’Asie: la nouvelle série dramatique japonaise Crisis, produite par Kansai TV. Bien d'autres avant-premières sont au programme tandis que comme les années précédentes, le MIPTV accueillera de nombreuses stars.

Signe des temps, les Digital Fronts du MIPTV 2017 mettront à l’honneur la nouvelle génération de studios digitaux visant à engager avec les nouvelles générations. Lancé en 2014 au MIPTV, les Digital Fronts constituent le premier marché international d’achat et de distribution consacré aux productions digitales originales et aux web-séries premium. Il a pour vocation de réunir et fédérer l’écosystème des vidéos en ligne et le secteur du divertissement traditionnel. Les studios de contenu web et les marques qui se sont transformées en éditeurs de contenus s’interrogeront ensemble sur les meilleures stratégies pour engager le jeune public, de plus en plus sollicité.

Ce MIPTV s'intéressera aussi beaucoup à la réalité virtuelle avec tout ce qu'elle implique comme changements radicaux dans la façon de raconter une histoire. Et bien sûr, cette édition sera l'occasion de présenter le Cannes des Séries qui débutera l'an prochain parallèlement au Marché. L'ancienne ministre de la communication Fleur Pellerin, nommée à la présidence de ce nouveau festival cannois, sera d'ailleurs là lundi après-midi pour présenter ce grand projet cannois avec David Lisnard, le maire de Cannes. Une nouvelle page à écrire pour le MIPTV.