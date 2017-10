Sophia : BlacBoxSecu primé aux Trophées de la sécurité

La start-up sophipolitaine a reçu la médaille de bronze des Trophées 2017 de la sécurité à Paris dans la catégorie Cybersécurité. Elle avait déjà obtenu en avril le trophée de l'innovation des forces spéciales et compte maintenant ouvrir son capital à des investisseurs pour attaquer un marché de masse.

Une nouvelle reconnaissance pour BlackBoxSecu, une société sophipolitaine fondée début 2017 : elle a reçu la médaille de bronze des Trophées 2017 de la sécurité à Paris dans la catégorie Cybersécurité. Un prix qui lui a été remis la semaine dernière lors d'une cérémonie au Théâtre de la Madeleine à Paris. La cérémonie rassemblait quelque 800 professionnels du secteur de la sécurité et de la défense tandis qu'une centaine d'entreprises s'étaient lancée dans la compétition et étaient départagée par un jury composé de représentants des autorités publiques, des directeurs sécurité de grands groupes et de dirigeants de sociétés privées de sécurité.

BlackBoxSecu a été récompensée pour son concept et une approche innovante dans la sécurisation des communications orales par radio et réseaux mobiles. Fondée par deux anciens de Nvidia Sophia, Kris Barcewicz et Arnaud Graubé, la start-up avait déjà été primée en avril. Elle avait reçu le Trophée de l’innovation COS SOFINS 2017 lors du salon des forces spéciales et unités spéciales françaises. Le système qu'elle a développé permet une communication cryptée "de la bouche à l'oreille" et assure une confidentialité totale des communications par mobile, fixes ou internet.

Pour Kris Barcewicz, le CEO, ce prix vient récompenser le travail de plus de deux ans de toute une équipe qui a réussi à développer une solution européenne avec un support actif de l'écosystème de la technopole, laboratoires et institutionnels. "Nous avons désormais une belle technologie et nous souhaiterions ouvrir maintenant le capital aux investisseurs pour assurer la distribution de notre produit à un marché de masse" a déclaré Kris Barcewicz. Il ne devrait pas manquer d'être entendu.

