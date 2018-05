Sophia : croissance à deux chiffres pour Neoditel (télécoms entreprise)

Né de la vague des start-up sophipolitaines du début des années 2000, Neoditel continue de performer sur le créneau des télécoms en entreprise. La société fondée par Pascal Lenchant, annonce aujourd'hui une forte croissance de son chiffre d’affaires en 2017 qui, à près de 2,2 M€, augmente de plus de 20% par rapport à 2016. Pour Neoditel, qui s'était lancé en 2001 sur le créneau alors très porteur du "cost killing" télécoms, une confirmation de la pertinence de sa nouvelle stratégie de développement.

La start-up se chargeait en effet au départ d'optimiser les budgets télécoms des entreprises. Un concept qui a bien sûr évolué au fil du temps et de la transformation radicale du monde des télécommunications. Aujourd'hui, la société s'est concentrée sur une offre à très forte valeur ajoutée qui lui permet d’accompagner de bout en bout ses clients (ETI et grands comptes) dans la bonne gestion et la conduite de leurs projets télécoms.

Ce faisant, la société prend totalement en charge la gestion technique, financière, contractuelle et opérationnelle des budgets ‘Télécommunications’ des entreprises qui font appel ses services. Implanté sur Sophia-Antipolis et Paris, Neoditel, réunit à ce jour 17 collaborateurs. Ses bons résultats s’expliquent par la forte croissance de l’ensemble des activités historiques de l’entreprise (conseil et audit), mais aussi par le succès de son offre de gestion déléguée "TelcoPILOT" qui a connu une forte accélération sur les derniers 24 mois.

Très innovante, cette offre répond aux besoins de maîtrise financière, technique et opérationnelle des télécommunications mobiles et fixes en entreprise. Ces éléments ont permis à Neoditel d’étendre ses projets chez ses clients historiques, mais aussi de se positionner auprès de nombreux nouveaux acteurs dans différents secteurs d’activité.

"Notre maitrise des sujets liés à la gestion du poste ‘Télécommunications’ nous permet de faire la différence et d’accompagner durablement l’ensemble de nos clients dans le pilotage et la maîtrise de ces budgets", souligne Pascal Lenchant, le fondateur. Fort de ses solides fondamentaux qui s’appuient sur des méthodologies éprouvées et logiciels-métier, Neoditel compte aussi poursuivre sa croissance à deux chiffres sur l’année 2018. Et pour accompagner son développement, elle va lancer prochainement une campagne de recrutement.