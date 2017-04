Sophia : le Livre Blanc du Think Tank Sophitania à télécharger

Un beau succès pour le lancement du Livre Blanc du Think Tank Sophitania jeudi 30 mars à Skema Business School. Environ 130 personnes, essentiellement des Sophipolitains, ont participé à la présentation du travail réalisé pendant un an par un groupe de "citoyens sophipolitains actifs sur le territoire et soucieux de l'avenir de celui-ci". Le TT Sophitania a travaillé dans le prolongement de l'étude sur la "résilience" de la technopole sortie l'an dernier et a voulu aller plus loin. Il a ainsi cherché à réfléchir sur le pourquoi de cette belle résistance de la technopole dans une période pourtant difficile et sur les moyens de la conforter.

Le Livre Blanc donne une synthèse et des recommandations à partir de six valeurs qui ont été retenues comme essentielles pour caractériser Sophia Antipolis. A savoir les valeurs de proximité, culturelle, naturelle, d'ouverture, d'enrichissement et, sixième, la valeur de modernisme et de leadership. Pour le Think Tank, ce Livre Blanc n'est qu'une première étape et doit servir d'élément de réflexion et de proposition alors que Sophia Antipolis a engagé une nouvelle phase de son développement.