Sophia : première rentrée pour Skholè, l'école "démocratique"

Première rentrée à Sophia Antipolis, lundi 4 septembre à 8h30, au sein de l'hôtel Golden Tulip, pour SKholè, une nouvelle école qui sort des schémas habituels. Ecole "démocratique" hors contrat, Skholè est inspirée du modèle américain de la Sudbury Valley School. Elle se base sur les apprentissages autonomes, se libére des classes d’âge, des programmes et des notes, jouant sur le respect du rythme et de la personnalité de chaque enfant. Elle s'adresse ainsi à un éventail d'âges très large (de 6 à 19 ans), et couvre les périodes d'école élémentaire, du collège et du lycée.

Pour ceux qui souhaitent rencontrer l'équipe et partager sur ce modèle pédagogique innovant, plusieurs journées portes ouvertes seront proposées les samedis 16 septembre, 14 octobre, 18 novembre et 16 décembre (Golden Tulip, 120 roue des Macarons, Valbonne Sophia Antipolis).