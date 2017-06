Start-up Factory à Sophia : flash sur 13 projets innovants

Quenvi Robotics, Aromacare, Von50, Mobileplug, Qolonis, Touria Laboratoire, Paperplane … : ce sont 13 projets innovants, déjà lancés ou en gestation, mais pour la plupart en recherche de fonds, qui ont été présentés hier au Startup Factory de Sophia Antipolis. Par leur nombre, autant par leur qualité, des projets qui témoignent du remarquable dynamisme de l'écosystème azuréen de l'innovation.

Quelques beaux pitchs étaient au rendez-vous hier soir jeudi 15 juin de Start-up Factory aux Espaces Antipolis. Créées par le Club Sophia Business Angels, aidées par la Fondation Sophia Antipolis, et la Chambre de Commerce et d'Industrie de Nice Côte d'Azur, les "Start Up Factory" sont dédiés au networking et s'adressent à tous les acteurs de l'innovation de la Côte d'Azur. Mais ces rendez-vous qui assurent le grand brassage entre porteurs de projets, créateurs de start-up, investisseurs, spécialistes de l'accompagnement, permettent à de nouvelles sociétés déjà lancées ou en lancement de se présenter. Sur la photo, l'ensemble des porteurs de projets qui ont pitchés jeudi soir.

Des passages désormais bien structurés avec des séquences de trois pitchs de 4 à 5 minutes chacuns entrecoupés par des espaces de networking. L'occasion d'avoir un superbe panorama sur les nouvelles initiatives les plus prometteuses de l'écosystème azuréen. Hier soir étaient ainsi inscrits au menu, 13 projets azuréens auxquels se sont ajoutés trois autres présentations d'1 minute. Des projets qui, autant par leur nombre que par leur qualité, témoignent du dynamisme remarquable de la French Tech Côte d'Azur.

Les projets mis en lumière

Aromacare par Laurent Moy : diffuseur connecté pour des séances personnalisées d’aromathérapie

Aromacare par Laurent Moy : diffuseur connecté pour des séances personnalisées d'aromathérapie

AZ-Parking par Christian Gatt : solution centralisée dans le CLOUD d'accès à des parkings partagés

JLV par Alexandre Juvin-Brunet : éco-système connecté de synchronisation multi sensorielle bâti autour d'un boîtier intelligent

Mobileplug par Eric Gobiet : solution innovante de recharge et de télégestion des stations de vélos électriques

Nodeus par James Nicolai : application mobile sécurisée à destination des ayant-droits pour sécuriser une personne dépendante ou isolée

Paperplane par Lili Cadot : application mobile gratuite permettant d'envoyer des messages virtuels en 3D

Proxiloop par Alexandre Jalat : plateforme de mise en relation entre start-ups et étudiants pour des missions de consulting

Qolonis par Renald Giglione : création de communautés de consommateurs grâce à des Jeux sur mobile centrés sur des produits de consommation courante

Von50 par Emilie Bellan-Payrault : création d'une nouvelle marque de prêt-à-porter entre haute couture française et glamour hollywoodien des années 50. Après plus de trois ans, la société distribue ses collections dans 28 pays!

Quenvi Robotics présenté par Tony Roy : solution robotique destinée à résoudre la problématique de la pénibilité

Sportbak par Gabriel Cohen : application destinée aux gérants de FUTSAL permettant de noter les performances techniques et de les partager, avec des jeux en ligne

Touria Laboratoire présenté par Touria Baggi : installé à Innovagrasse, un laboratoire innovant de produits cosmétiques naturels en France et dans le Moyen orient

Verygoog Trip par Mathieu Martin : plateforme communautaire connectée permettant aux utilisateurs de proposer et de participer à différents road trips.

