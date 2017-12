L'opération des Trois Moulins que Sophia présente au SIMI

Situé à proximité de l'AzurArena, le projet d'aménagement des Trois Moulins vise à la construction de 30 à 50.000 m2 de bureaux sur un terrain de 7 hectares en bordure de l'A8. L'appel à candidatures est lancé au SIMI, le salon de l'Immobilier d'entreprise qui se tient jusqu'à vendredi à Paris, pour rechercher un groupement qui réalisera le projet avec un impératif : signer cette entrée de la technopole par un bâtiment emblématique.

Nouveaux projets tertiaires, développement de la technopole et lancement de l'opération des Trois Moulins à Antibes : Sophia Antipolis expose ses projets d'aménagement au SIMI, le Salon de l'Immobilier d'entreprise qui se tient depuis ce matin mercredi et jusqu'à vendredi au Palais des Congrès de Paris. Aujourd'hui, Jean-Pierre Mascarelli, président délégué du SYMISA (Syndicat Mixte Sophia Antipolis) a présenté les nouveaux projets tertiaires pour Sophia Antipolis en présence des promoteurs porteurs de projets. Demain, jeudi, il sera rejoint par Jean Leonetti, président du SYMISA et de la CASA (Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis) pour expliquer la stratégie de développement de la technopole et lancer l'opération des Trois Moulins, sur la partie Antibes de la technopole où a été implanté l'AzurArena. (Photo @DR : en rouge, le terrain sur lequel sera implanté le projet).

Place à l'imagination et à l'excellence architecturale

La CASA a choisi en effet le SIMI pour lancer une consultation d'aménagement afin de réaliser une vitrine tertiaire de Sophia Antibes sur le site des Trois Moulins à l'entrée sud-est de la technopole. Le projet est relativement ouvert en termes de surface de plancher (un minimum de 30.000 m2 de bureaux et un maximum pouvant aller jusqu'à 50.000 sur un terrain de 7 hectares), de hauteurs de bâtiment (un maximum de 30 mètres) et de concept (pourquoi pas, par exemple, une arche comme à La Défense).

Des impératifs bien sûr. Il s'agit de l'entrée de Sophia, avec une belle visibilité à partir de l'autoroute. L'ambition est d'y placer un bâtiment emblématique, avec une architecture remarquable qui viennent signer cette entrée de technopole et apporter ce bâtiment phare, iconique, dont Sophia Antipolis manque totalement. Toutes proportions gardées, ce qu'est la Tour Eiffel à Paris, l'Opéra de Sydney pour l'Australie, l'Empire State Buiding pour New-York ou pour revenir à Paris, l'Arche de La Défense. Autre impératif : pas de commerce, ni de logement, seulement du bureau dédié principalement aux NTIC. Hors cela, place à l'imagination et à l'excellence architecturale.

Un besoin "absolu" de mètres carrés supplémentaires

Au SIMI, devant les investisseurs internationaux rassemblés, c'est ce projet et ces exigences qui seront affichés dans la présentation de l'appel à candidatures ouvert du 20 décembre prochain au 19 février 2018. L'appel s'adresse à des groupements conjoints constitués a minima d'un promoteur, d'un investisseur et d'un ou plusieurs architectes, paysagistes et bureaux d'études. Une formule que, pas très loin de Sophia, la Métropole privilégie pour l'aménagement de Nice Eco-Vallée. Selon le calendrier, 5 équipes seront retenues à l'issue d'un premier tour de sélection en mars 2018. S'ensuivra un dialogue compétitif de mars à l'automne 2018 et le choix du lauréat dans un an en décembre 2018.

Demain ce n'est donc évidemment pas le projet en lui-même qui sera présenté, mais le contexte dans lequel il va s'insérer. C'est ce qu'ont expliqué lundi devant la presse Jean Leonetti et Jean-Pierre Mascarelli. Ce que recherche Sophia ? D'abord des mètres carrés. "Un besoin absolu de m2" pour Jean-Pierre Mascarelli qui se fonde sur une demande actuelle en locaux neufs plus importante que l'offre et sur une réelle dynamique de l'immobilier tertiaire sophipolitain (+ de 25.000 m2 annuels commercialisés en 2015 et 2016, plus de 13.000 m2 pour le premier semestre 2017).

Le Sophia 2030 qui se dessine

Si des programmes immobiliers tertiaires sont déjà en cours (32.500 m2 SDP -Surface de Plancher- accordés et 18.000 m2 en cours de rénovation avec le CICA qui termine sa réhabilitation), il reste nécessaire de penser au-delà de 2020 pour l'attractivité et la poursuite du développement de la technopole. D'où les grands espoirs mis dans l'opération des Trois Moulins qui combine plusieurs avantages : c'est à la fois une vitrine de la technopole sur l'A8, une porte d'entrée de Sophia par le bus-tram, et une des zones retenues pour le développement du parc d'activité avec Les Clausonnes et Le Fugueiret.

Jean Leonetti met aussi en avant la cohérence et le phasage du projet des Trois Moulins qui doit sortir à l'horizon 2021 avec d'autres opérations en cours ou à venir : le bus-tram qui arrivera en 2019, une zone de logement un peu plus en hauteur (un petit village de 300 à 700 habitations) qui partira en décalage de 2 à 3 ans sur l'opération de bureaux et un ensemble sport-loisirs avec le réaménagement de terrains sportifs actuellement dans cette zone. Une partie du "Sophia 2030" qui se joue et qui va commencer à se dessiner aux Trois Moulins.