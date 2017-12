Sophia : le Village by CA a retenu ses quinze premières start-ups

Anasounds, Black Box Sécu, Data Moove, HysiLabs, Imma Terra, Infuzit, My Little Adventure, Mycophyto, Onhys, Pigm Azur, Sebraf, Smart Service Connect, Therapixel, Watinyoo, Weather Measures composent la première promotion du Village by CA qui accueillera ses premières start-up début janvier dans l'ancien bâtiment de SKEMA Executive entièrement réaménagé.

Les travaux d'aménagement se terminent pour le Village by CA Provence Côte d'Azur qui s'est installé dans les anciens locaux de SKEMA Executive à Sophia Antipolis, à proximité de la Place Sophie Laffitte. Si l'inauguration officielle est prévue pour le premier trimestre 2018, dès le début janvier, le Village accueillera ses premières start-ups. Les noms des 15 premiers entrants sont d'ailleurs maintenant connus : Anasounds, Black Box Sécu, Data Moove, HysiLabs, Imma Terra, Infuzit, My Little Adventure, Mycophyto, Onhys, Pigm Azur, Sebraf, Smart Service Connect, Therapixel, Watinyoo, Weather Measures. (Photo : l'entrée du Village by CA, capture d'écran).

Cette première promotion a été retenue à l'issue du comité de sélection qui s'est déroulé le 27 novembre dernier. Les startups présélectionnées au préalable ont été invitées à "pitcher" devant les membres du Comité, composé de Jean-François Richardoz, maire du Village by CA Provence Côte d’Azur, et des partenaires Ambassadeurs. Au total, quinze dossiers ont été retenus et composent ainsi cette 1ère promotion qui intégrera le Village dès le début de l'année qui vient. Les membres du Comité ont fait leur choix notamment sur le degré d’innovation, le stade de maturité du projet (startup en phase d’accélération) et le potentiel de développement.

Parmi les promus, quelques belles pépites sophipolitaines dont certaines sont déjà connues. Ainsi pour Anasounds qui avait remporté le Challenge Jeunes Pousses Telecom Valley en 2014, pour Black Box Secu, primé aux Trophées de la sécurité en octobre dernier, pour Data Moove, l'agrégateur de Big Data, pour Immaterra, l'ex association Cap EF, transformée en société d'accompagnement vers l'économie de la fonctionnalité, pour Therapixel, spin off d'Inria qui fait entrer le digital dans les blocs opératoires et toutes les autres qui bénéficieront ainsi d'un superbe coup de pouce à leur développement.

